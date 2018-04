W maju odbędzie się Warszawski Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego

Tegoroczne obchody rozpoczną się 13 maja o godzinie 15:00 Mszą Świętą w Archikatedrze św. Jana, następnie około godziny 16:00 spod świątyni wyruszy marsz, który zakończy się pod tablicą upamiętniającą Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Al. Wojska Polskiego 40. Tam też odbędzie się złożenie kwiatów oraz okolicznościowe przemówienia.

Rotmistrz Witold Pilecki swoim życiem pokazał w jaki sposób można prawdziwie służyć Polsce. W sytuacji wymagającej odwagi i determinacji, zachował się jak trzeba. Dzisiaj chcemy upamiętniać jego heroiczną postawę na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest Marsz, który 13 maja przejdzie ulicami Warszawy.

Więcej szczegółów znajduje się Facebooku

Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Na ochotnika dał się złapać w Warszawie, aby dostać się do obozu w Auschwitz-Birkenau. Utworzył tam siatkę konspiracyjną. Jest autorem pierwszych na świecie raportów o Holokauście tzw. Raportów Pileckiego. Uciekł z Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim, później w Armii Andersa. Wrócił do Polski, aby działać w podziemiu antykomunistycznym. Oskarżony i skazany przez władze Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 roku. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. Wyrok skazujący Pileckiego został unieważniony w 1990 roku. 30 lipca 2006 roku został on odznaczony pośmiertnie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego.

Organizator: Fundacja Służba Niepodległej

Współorganizatorzy: KoLiber Warszawa, Młodzi dla Polski