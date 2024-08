Jest śledztwo prokuratury w sprawie PKP Cargo

"Spółka PKP Cargo została poinformowana o wszczęciu przez prokuraturę śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w PKP Cargo w okresie od 25 lipca 2022 do 31 lipca 2023 r." – podała spółka w komunikacie.

Śledztwo dotyczy tzw. decyzji węglowej, czyli działań podjętych na podstawie decyzji premiera z 25 lipca 2022 r. oraz 6 października 2022 r. Zarzuty dot. braku porozumienia z Ministrem Aktywów Państwowych oraz brak uchwały zarządu PKP Cargo S.A., co miało prowadzić do znacznych strat finansowych spółki.

"PKP Cargo S.A. do dziś dotkliwie odczuwa negatywne skutki tzw. decyzji węglowej Mateusza Morawieckiego z lipca 2022 r. oraz sposobu jej wykonania przez ówczesny zarząd Spółki PKP Cargo. Skierował on tabor PKP Cargo do przewozu węgla z nadbałtyckich portów. Odbyło się to kosztem porzucenia innych, komercyjnych i rentownych zleceń" – twierdzi cytowany w komunikacie Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo S.A.

W tej sprawie, w czerwcu aktualny zarząd PKP Cargo S.A. złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez członków zarządu w latach 2022-2023 r. "Z art. 296 § 3 k.k. niegospodarności wielkich rozmiarów i niedopełnienia obowiązków, które doprowadziło do gigantycznych strat i ciągnących się do dziś problemów w spółce" – zaznacza Wojewódka.

Zwolnienia grupowe

Zarząd PKP Cargo podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę PKP Cargo – poinformowała spółka w komunikacie prasowym w lipcu. Zwolnienia obejmą 30 proc. pracowników. Chodzi o 4142 osób. Zapewniono, że pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia. O problemach spółki mówiono od dawna, a rząd oficjalnie zapewniał, że nie dopuści do jej upadku.

Czytaj też:

Kontrowersyjne wytyczne Bodnara. Grozi nam chaosCzytaj też:

Ochojska sugerowała, że leśnicy zakopują zwłoki migrantów. Prokuratura umarza sprawę