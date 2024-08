Prokuratura nie chciała go do sprawy Romanowskiego. Jest decyzja ws. sędziego

Sędzia Przemysław Dziwański z X wydziału karnego odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie został wylosowany do zbadania złożonego przez prokuraturę zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, które odmawiało uwzględnienia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Wniosek o wyłączenie tego sędziego z udziału w rozpatrzenia tej sprawy prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie 2 sierpnia. Powołano się w nim na "uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności".

Prokuratura chciała jego wyłączenia ze sprawy Romanowskiego. Zapadła decyzja ws. sędziego Dziwańskiego

Wśród zarzutów wobec sędziego wskazano, że został wybrany przez nową KRS, a także to, że w procedurze opiniowania go z urzędu uczestniczył ówczesny Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zaznaczono również, że sędzia ten "ujawnił swoje poglądy wskazujące na sympatyzowanie i przychylność ówczesnemu kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości, oddając swój głos poparcia na Łukasza Piebiaka (byłego wiceministra sprawiedliwości) jako kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa".

Sąd już wydał postanowienie w tej sprawie, o czym poinformował w mediach społecznościowych obrońca polityka mec. Bartosz Lewandowski.

"Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu dzisiejszym w sprawie o sygn. akt X Ko 219/24 nie uwzględnił wniosku Prokuratury o wyłączenie sędziego Przemysława Dziwańskiego od rozpoznania zażalenia na odmowę zastosowania tymczasowego aresztowania wobec posła Marcina Romanowskiego. Sprawa zostanie zatem rozpoznana w pierwotnie wylosowanym składzie" – przekazał prawnik.

Aresztowanie posła Marcina Romanowskiego

Przypomnijmy, że we wtorek 16 lipca sąd odrzucił wniosek o zastosowanie tymczasowego z aresztu wobec posła Marcina Romanowskiego. Powodem takiej decyzji był chroniący polityka Suwerennej Polski immunitet wynikający z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Prokuratura nie uznała tego faktu za powód do zaniechania czynności wobec polityka.

W środę 24 lipca Prokuratura Krajowa poinformowała, że do warszawskiego Sądu Okręgowego złożone zażalenie. – W zeszłym tygodniu sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora i nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Marcina Romanowskiego, wskazując, iż zachodzi ujemna przesłanka procesowa w postaci braku zezwolenia na ściganie, konkretnie w postaci immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – powiedział rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.