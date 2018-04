"Poszukiwał wspólnych wartości, nie wykluczał". Warszawski park otrzymał imię Tadeusza Mazowieckiego

– Współtworzył standardy nowoczesnego, demokratycznego życia publicznego. Przedkładał je nad racje partyjne. Był nieugięty, a nawet uparty co do zasady, ale umiał to połączyć z elastycznością w taktyce – mówiła o Tadeuszu Mazowieckim, podczas uroczystości prezydent miasta, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Imię pierwszego pierwszego premiera III Rzeczypospolitej Tadeusza Mazowieckiego, otrzymał warszawski park położony pomiędzy ulicami Myśliwiecką i Jazdów. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych oraz członkowie rodziny Mazowieckiego. – Co możemy przekazać następnym pokoleniom o pierwszym premierze wolnej i demokratycznej Rzeczpospolitej? Poszukiwał wspólnych wartości, nie wykluczał, współtworzył standardy nowoczesnego, demokratycznego życia publicznego. Przedkładał je nad racje partyjne – mówiła o Mazowieckim Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Był nieugięty, a nawet uparty co do zasady, ale umiał to połączyć z elastycznością w taktyce. Wziął pełną odpowiedzialność za trudne reformy gospodarcze zmieniające ustrój – dodała prezydent Warszawy. Gronkiewicz-Waltz, Mazowieckiego określiła też jako „człowieka dialogu, a nie sporu”. Podczas wydarzenia posadzony został dąb upamiętniający postać Tadeusza Mazowieckiego.