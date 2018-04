Liroy-Marzec zleca badanie swojej popularności. Poseł z Kielc szykuje się do wyborów

Z badania przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie stowarzyszenia Skuteczni wynika, że rozpoznawalność Piotra Liroya-Marca wynosi aż 66 proc. Największą odnotowano w województwach świętokrzyskim i mazowieckim. Poseł z Kielc najlepiej kojarzony jest przez osoby przed 60 rokiem życia, o dochodach powyżej 3000 zł netto miesięcznie, deklarujących zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej.

Skuteczni nie kryją zadowolenia z tak dużej popularności swojego lidera i wskazują, że to wynik niespotykany dla posła, tym bardziej niezrzeszonego w żadnym klubie, bezpartyjnego oraz nie promowanego przez żadną ze stacji telewizyjnych. – Jak widać, brak stałej obecności w TVP INFO czy TVN24 nie jest dla Liroya-Marca przeszkodą w docieraniu do Polaków z naszym przekazem. Taka jest nasza recepta na sukces: pracowitość i skuteczność – komentuje Maciej Maciejowski, dyrektor biura poselskiego Liroya-Marca i wiceprezes stowarzyszenia Skuteczni.

Nie sposób nie odczytać zlecenia takiego sondażu tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej jako "badania gruntu". W okresie przynależności Liroya-Marca do klubu Kukiz'15 pojawiały się nieoficjalne doniesienia o jego planach wystartowania na prezydenta Warszawy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie o to miasto powalczy w wyborach prezes Skutecznych.

– Jeżeli Piotr Liroy-Marzec wystartuje w wyborach samorządowych to w Kielcach. Liczymy jednak na start kandydata, który ubiega się o poparcie PiS. Jego dossier dostał prezes Jarosław Kaczyński. Nie sądzę, by PiS poparł Wojciecha Lubawskiego na piątą kadencję. Wtedy Liroy zaangażuje się wspierając kampanie naszych kandydatów – mówi Maciejowski.

Konwencja Skutecznych w Warszawie planowana jest na 9 maja. To wtedy były poseł Kukiz'15 poinformuje szerzej o planach związanych z wyborami samorządowymi.