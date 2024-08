Nowy dzień pamięci? KO chce uczcić ofiary niemieckich zbrodni

Dzień Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej miałby upamiętnić ofiary Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Kocborowie na Pomorzu. 22 września 1939 r. ruszyła eksterminacja pensjonariuszy ośrodka. Zamordowanych zostało 88 pacjentów, a łącznie – do stycznia 1941 r. – prawie 1,7 tys. osób.

Egzekucje odbywały się w Lesie Szpęgawskim, gdzie chorych zabijano zazwyczaj strzałem w tył głowy, wcześniej zmuszając ich do samodzielnego kopania grobów.

Propozycja dotycząca dnia pamięci

Posłowie Koalicji Obywatelskiej skierowali do Sejmu projekt uchwały w celu upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodniarzy. Jak piszą w uzasadnieniu, "zagłada osób chorych psychicznie podczas II wojny światowej w okupowanej Polsce zapoczątkowała ludobójcze zbrodnie III Rzeszy".

– Propozycję dnia pamięci uważam za słuszną, bo tragedia osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest powszechnienia znana, a starsze pokolenie wie o niej w zasadzie tylko dzięki filmowi "Szpital Przemienienia" – tłumaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Piotr Adamowicz, poseł KO z Gdańska. Polityk zaznaczył, że podobny projekt klub Koalicji Obywatelskiej złożył w pierwszej kadencji rządów PiS. – Nie doczekał się uchwalenia, formalnie z powodu negatywnej opinii rządu głoszącej, że powinien być to projekt uchwały, a nie ustawy. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zwróciło się do mnie z prośbą, by wnieść go ponownie – mówił.

Jeżeli Dzień Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej zostanie uchwalony, to dołączy do listy kilkudziesięciu świąt państwowych i narodowych oraz innych dni świątecznych, niebędących dniami wolnymi od pracy.

Jak wskazał dziennik "Rzeczpospolita", niektóre święta i dni pamięci Sejm ustanowił w drodze uchwały, a inne – ustawy.

