Minister zdrowia: Planujemy rozwiązać największą bolączkę Polaków

Minister zdrowia na antenie TVP INFO prezentował szeroki plan zmian w służbie zdrowia. Poza kolejkami odniósł się m. in. do opłat za pobyt rodziców w szpitalach. Szumowski uznał, że "to jest po prostu niedopuszczalne i to musi zostać zmienione". – Rodzic w niektórych placówkach płaci za to, że śpi na krześle czy karimacie obok łózka dziecka – powiedział.

Szumowski skomentował także kwestię darmowych leki dla seniorów powyżej 75 roku życia. – Analizujemy, które leków są najczęściej przyjmowane przez seniorów, które generują największe koszty wśród pacjentów – mówił.