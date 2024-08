Druga tura dla Trzaskowskiego i Morawieckiego

Gdyby kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta był Mateusz Morawiecki, to on wraz z Rafałem Trzaskowskim wszedłby do drugiej tury.

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory na prezydenta RP, na kogo Pan/Pani oddał/aby swój głos?" – takie pytanie postawiono respondentom w najnowszym sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski. WP wskazała najbardziej prawdopodobnych kandydatów poszczególnych partii, choć nic nie jest pewne. W PO coraz głośniej mówi się bowiem o tym, że o urząd prezydenta powalczy Donald Tusk. Z kolei w PiS niewykluczony jest start Patryka Jakiego. Trzaskowski i Morawiecki w drugiej turze Pierwszą turę wygrałby Rafał Trzaskowski z poparciem 32,4 proc. badanych. Drugie miejsce zająłby były premier Mateusz Morawiecki, na którego swój głos oddałoby dziś 27,6 proc. respondentów. Podium zamyka Krzysztof Bosak z Konfederacji, który może liczyć na 15,6 proc. głosów. Dalej jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia, którego wskazało 11,2 proc. badanych. 7,9 proc. ankietowanych oddałoby swój głos na przedstawicielką Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. 5,3 proc. respondentów ciągle jednak nie ma swojego kandydata. "W porównaniu z poprzednim badaniem wszyscy politycy wskazani w badaniu mają obecnie lepsze wyniki, poza Szymonem Hołownią. Najwięcej zyskuje Krzysztof Bosak (różnica 6,6 pkt proc.). Zmalała liczba niezdecydowanych" – opisuje WP. – Wyniki badania niejako odzwierciedlają sytuację z sondaży partyjnych. Rafał Trzaskowski może być spokojny, bo nawet jeśli zsumujemy wyniki Morawieckiego i Bosaka, to w drugiej turze i tak przy pomocy poparcia kandydata Lewicy i Trzeciej Drogi wygrywa obecny prezydent Warszawy – komentuje prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Ocenia, że dla partii Jarosława Kaczyńskiego "jest to sondaż słodko-gorzki". – Gorzki dlatego, że nie widać perspektyw prześcignięcia Rafała Trzaskowskiego, a jednocześnie dystans między Morawieckim a Hołownią jest dla PiS-u bardzo bezpieczny. Wrażenie robi natomiast wynik Krzysztofa Bosaka – wskazuje prof. Chwedoruk. Czytaj też:

