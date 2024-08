Dziennikarz z wyrokiem zostaje w znanym radiu. "Czyn nie podważa jego wiarygodności"

W czwartek Wirtualne Media poinformowały, że Sąd Okręgowy w Warszawie pod koniec maja prawomocnie skazał Radosława Grucę za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjanta. Podtrzymał tym samym wyrok sądu pierwszej instancji z jesieni 2023 roku. Sąd nakazał Grucy zapłatę 4 tys. zł grzywny, 1 tys. zł nawiązki na rzecz jednego z policjantów oraz pokrycie kosztów procesu w obu instancjach.

Dziennikarz znanej rozgłośni z prawomocnym wyrokiem

Wyrok dotyczy incydentu z drugiej połowy lipca 2021 roku, do którego doszło na warszawskim Żoliborzu. Media donosiły wówczas, że Radosław Gruca, ówczesny dziennikarz OKO.press, szarpał się z jednym z interweniujących wobec niego policjantów. Tvp.info opisywało, że mężczyzna, który przyznał funkcjonariuszom, że jest po alkoholu, chwilę później wsiadł za kierownicę samochodu i próbował odjechać. Gdy mundurowi mu przeszkodzili, zaatakował ich. Miał wyzywać policjantów, używając słów wulgarnych i wymachując rękami, krzycząc "ty ch**u jeb**y" i grożąc "zaj***e was ty ku**o jeb**a". Gdy policjanci próbowali zbadać go alkomatem, pluł i odmawiał badania. Pytany o swoje dane osobowe podawał fałszywe. Usłyszał dwa zarzuty: znieważenia policjanta oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Zaraz po jego ujawnieniu afery, Radosław Gruca za porozumieniem stron rozstał się z OKO.press. Nie zakończył jednak swojej kariery w mediach. Pod koniec 2021 roku dołączył do redakcji Radia ZET, gdzie pisze teksty na portal internetowy i współprowadzi podcast "Podejrzani politycy".

Radosław Gruca zostaje w Radiu ZET. "Nie zamierzamy podejmować żadnych działań"

Z ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że wyrok skazujący w sprawie karnej nie będzie miał dla Radosława Grucy żadnych konsekwencji zawodowych. Głos w tej sprawie zabrał Łukasz Sawala, redaktor naczelny portalu Radia ZET.

– Nie zamierzamy podejmować wobec Radka Grucy żadnych działań w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce kilka lat temu, zanim został on dziennikarzem Radiozet.pl. Była to sprawa powszechnie znana z doniesień medialnych, a my już w trakcie rekrutacji wiedzieliśmy, że toczy się proces, w którym jest on oskarżony o naruszenie nietykalności policjanta oraz znieważenie słowne – przyznał Sawala.

– Istotne dla mnie wtedy było – i jest nadal – że czyn, za który Radek został skazany w żaden sposób nie podważa jego wiarygodności jako dziennikarza ani kompetencji zawodowych. Zdarzenie to miało miejsce w 2021 roku, w czasie prywatnym i nie było powiązane z wykonywaniem pracy dziennikarskiej – dodaje naczelny portalu Radia ZET, w odpowiedzi na pytania Wirtualnych Mediów.

Sawala zaznaczył również, że ceni sobie pracę Radosława Grucy i dziennikarz nie zawiódł dotąd jego zaufania.

