Nalot na Wólkę Kosowską. Przejęto podróbki warte 10 mln zł

W operacji uczestniczyło blisko 200 funkcjonariuszy KAS i Komendy Stołecznej Policji. Na targowisku w Wólce Kosowskiej zabezpieczono nielegalny towar w postaci odzieży, obuwia, galanterii, kosmetyków i biżuterii. Handlowali nim głównie cudzoziemcy.

Służby udaremniły próbę sprzedaży podróbek o wartości ok. 10 mln zł. "Takie działania ograniczą podaż nielegalnych, czasami szkodliwych dla zdrowia produktów słabej jakości oraz ograniczą szarą strefę, co powinno skutkować zwiększeniem przychodów skarbu państwa" – czytamy w komunikacie KAS.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. 12 zatrzymanych usłyszało już zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat więzienia.

