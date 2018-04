Weiss: Dziś przypada rocznica powstania w getcie i dzień niepodległości Izraela. To symboliczne

– Dzisiaj mamy uroczystość powstania w getcie i dzisiaj dzień niepodległości Izraela, to jest bardzo symboliczne - mówił w RMF24.pl Szewach Weiss.

Pytany czy będzie w tym roku świętował 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości odpowiedział: "co to znaczy świętować?". – Jestem związany z historią Polski, jako, że urodziłem się w Borysławiu, jeszcze między wojnami, to była Polska. Dla mnie Piłsudski ma specyficzne znaczenie. On może być dla mnie, jako Żyda, symbolem tej niepodległości, która była na podstawie podejścia Piłsudskiego do Żydów, do innych grup etnicznych - jako równych obywateli – mówił.

Ustawa o IPN i dyplomatyczny spór

Szewach Weiss, odniósł się pogorszenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem, który został wywołany przez nowelizacja ustawy o IPN. – Sytuacja wygląda tak: jest konflikt dość głęboki, bo to wzbudziło różne poczucia, o których w ostatnich latach mniej się mówiło – powiedział. Weiss stwierdził, że "ta ustawa nie jest do realizacji". – Sądowo nie można, bo jak będzie próba dać do sądu coś takiego, to zacznie się proces, pięć lat będzie trwał, dziesięć – komu to jest potrzebne? – pytał.

– Co było w Izraelu w ostatnim miesiącu na przykład? Zbliżając się do dnia Holokaustu w Izraelu, (...) przeważnie mówiono o szmalcowniku, to nie powinno tak być – zaznaczył. Dodał też, że musimy wspólnie walczyć przeciwko ksenofobii, przeciwko rasizmowi, przeciwko antysemityzmowi i różnej patologii". – To jest nasz cel wspólny – zaapelował.