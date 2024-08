Dzieci nauczycieli w edukacji domowej? Zaskakujący raport

Fundacja Edukacji Domowej przeprowadziła ankietę, której wnioski mogą zaskoczyć. Celem badania była ocena motywacji, które kierują rodzicami i uczniami w wyborze edukacji domowej jako ścieżki edukacyjnej.

Z raportu wynika, że wśród badanych było ponad 32 proc. mieszkańców wsi, zaś 26,5 proc. stanowili mieszkańcy miast powyżej 500 tys. To pokazuje jak rozmieszczona jest edukacja domowa w Polsce. Większość, bo aż blisko 80 proc. ankietowanych miało wykształcenie wyższe. Ponad 63 proc. badanych posiada jedno dziecko w edukacji domowej, ale prawie 68 proc. rodziców zaznaczyło, że wszystkie ich dzieci uczą się w edukacji domowej. "Oznacza to, że spora część osób (32,33 proc.) dopasowuje formę edukacji do dziecka" – podkreślają autorzy raportu

Dlaczego edukacja domowa?

Najliczniejszą grupą ankietowanych rodziców były osoby niepracujące zawodowo, czyli będące w domu z dzieckiem/dziećmi. Kolejną grupą byli nauczyciele, co może stanowić zaskoczenie, bo przecież sami pracują w systemowej szkole. Wśród ankietowanych znaleźli się równieżprzedsiębiorcy, psychologowie i zawody medyczne.

Jakie powody mają rodzice, by przenosić dzieci do edukacji domowej. Najważniejszym okazało się niezadowolenie z tradycyjnego systemu nauczania w placówkach (prawie 74 proc.). Dla wielu rodziców ważnym powodem były też indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka. Na kolejnych miejscach, ankietowani wskazywali też problemy dziecka z rówieśnikami/nauczycielami, stan zdrowia dziecka, a także styl życia rodziny związany np. z podróżami.

Rodzice wskazywali przy tym, że głównym problemem jaki dostrzegają w edukacji systemowej to brak indywidualnego podejścia do ucznia (ok. 64,5 proc.). Nie brakło również tych, którym przeszkadza nadmierne skupianie na ocenach, przeładowany program nauczania, czy niskie kompetencje nauczycieli.

Świadomi rodzice i aktywne dzieci

"Edukację domową wybierają świadomi rodzice często wykazujący się wysoki poziom zaangażowania i odpowiedzialności. Świadczy o tym fakt, że znaczna większość z nich poświęca codziennie powyżej siedmiu godzin na spędzanie czasu z dziećmi, nie licząc samej nauki. Dodatkowo, dzieci uczące się w domu regularnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, co pokazuje, że rodzice dbają nie tylko o ich edukację, ale także o rozwój ich zainteresowań i pasji" – podsumowują autorzy badania.

Wskazano przy tym, że raport obalił główny mit nt. edukacji domowej krążący w świadomości społeczeństwa, dot. kontaktu z równieśnikami. "Dzieci spełniające obowiązek szkolny poza szkołą nie są odcinane od społeczności. To właśnie uczniowie edukacji domowej często aktywnie biorą udział w życiu społecznym i podejmują ciekawe inicjatywy młodzieżowe" – zaznaczono.

