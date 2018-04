Stanisław Kogut złożył rezygnację. Nie jest już prezesem Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

"W dniu 16 kwietnia 2018 roku Rada Fundatorów Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach (...) przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożoną przez Pana Stanisława Koguta oraz rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożoną przez Panią Ewę Moskwa" – poinformowała Fundacja.

Do komunikatu w te sprawie załączono oświadczenie Stanisława Koguta, w którym motywuje on swoją decyzję. "Mając na uwadze ciążący na mnie jako Prezesie Zarządu Fundacji obowiązek działania dla jej dobra, w związku z tym, że wszczęte przez Prokuraturę postępowanie przygotowawcze obiektywnie utrudnia mi pełnienie funkcji Członka Zarządu, stanowi dla mnie duże obciążenie rodzinne i osobiste, jak i może niekorzystnie wpływać na wizerunek samej Fundacji, uznałem, że dalsze pełnienie przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu nie będzie służyło dobru Fundacji, które zawsze było i jest dla mnie wartością nadrzędną" – czytamy w oświadczeniu. Senator dodał, że mając wymienione rzeczy na uwadze, prosi Radę Fundatorów o przyjęcie jego rezygnacji w celu umożliwienia efektywnego działania Fundacji przez okres niezbędny do wyjaśnienia przeze niego w postępowaniu sądowym wszelkich zarzutów, jakie zostały mu postawione.

Przypomnijmy, że w styczniu Senat w tajnym głosowaniu nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Koguta. Spotkał się to z gwałtowną krytyką Jarosława Kaczyńskiego oraz zmianą regulaminu głosowań. Sam senator Kogut zrzekł się immunitetu, twierdząc, że jest niewinny.