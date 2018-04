Sienkiewicz: Brakuje Tuska w polityce polskiej. Brakuje „podłączania Polaków do prądu”

– Brakuje tego Tuska w polityce polskiej. Brakuje tego „podłączania Polaków do prądu” – mówił w programie wp.pl "Kto tu rządzi?", Bartłomiej Sienkiewicz. Były minister w rządzie PO-PSL powiedział, że tylko Donald Tusk i Jarosław Kaczyński są w stanie "poderwać Polaków".



– W Polsce od lat jest tak, że wygrywa się centrum. (…) To centrum nigdy nie głosuje pozytywnie. Głosuje negatywnie. To są ludzie, którzy mówią – i to jest sól demokracji – nie będziecie rządzić, bo my chcemy zmiany. To nie oznacza, że się zakochują w alternatywie, tylko mówią, tym Panom dziękujemy – powiedział.



Odniósł się także do afery taśmowej. Powidział, że "treść tych rozmów była absolutnie neutralna". – My rozmawialiśmy o Polsce, a nie pieniądzach, korupcji czy innych rzeczach – mówił.