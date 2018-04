Nawrocki: Adamowicz nie umie chyba liczyć pieniędzy, ale są dla niego bardzo ważne

Panie dyrektorze, w imieniu Muzeum II Wojny Światowej złożył Pan ofertę prezydentowi Gdańska dotyczącą zakupu nieruchomości na Półwyspie Westerplatte. Dlaczego?

Dr Karol Nawrocki: Żadna inna, proponowana przez nas forma współpracy z prezydentem Gdańska nie przynosiła skutku. A my statutowo jesteśmy zobowiązani do tego, aby zrewitalizować święte w polskiej pamięci miejsce – Westerplatte. Jeśli żadne z argumentów – ani historyczny, ani formalno-prawny – nie przekonuje pana Adamowicza do zbudowania na Westerplatte Muzeum, to postanowiłem odwołać się do tego, który zazwyczaj Pawła Adamowicza mobilizuje do przychylności.

Paweł Adamowicz sugeruje jednak, że ta oferta ma na celu odwrócenie uwagi od kłopotów PiS, a "to miejsce nie jest przedmiotem operacji handlowych". Jak pan to skomentuje?



Ja też bym wolał, aby działka, na której chcemy i potrafimy zbudować Muzeum Westerplatte trafiła do Muzeum II Wojny Światowej poza operacjami handlowymi. To naturalne rozwiązanie – symbol międzynarodowego konfliktu trafia pod opiekę muzeum opowiadającego o tym międzynarodowym konflikcie. Trafia w ręce Muzeum, za którym stoi kilkanaście tysięcy eksponatów, gotowe koncepcje muzealne i ekspozycyjne, wielu ekspertów, doświadczenia w badaniach archeologicznych oraz – co bardzo ważne – deklarowane wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ale te argumenty nie przekonują Pawła Adamowicza. Chce oddać Westerplatte nowo powołanemu Muzeum Gdańska. Efekt będzie taki, że Westerplatte znów stanie się jednym z 10 oddziałów Muzeum Gdańska, a jego nowym dyrektorem zostanie kolejny asystent Pawła Adamowicza. Ja proponuję alternatywę – wybudowanie pierwszej części Muzeum Westerplatte na 1 września 2019 roku. Jesteśmy do tego z moim zespołem gotowi!

Co zatem z pracami na Westerplatte oraz budową Muzeum? Czy dopiero zmiana władzy przyczyni się do lepszej współpracy?

Niestety wygląda na to, że tak. Paweł Adamowicz postawił sobie – jak widać – za cel torpedowanie wszystkich pozytywnych inicjatyw na Westerplatte. Chce sprowadzić Westerplatte do roli jednego ze swoich narzędzi politycznych. Na to nie powinno być zgody polskiego narodu. Choć widzę cień szansy. Paweł Adamowicz pieniędzy wprawdzie nie umie chyba liczyć, ale są dla niego bardzo ważne. Wierzę że przyjmie choć tę ofertę.