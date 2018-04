75. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Duda: To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność

Główne uroczystości związane z rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim, w udziałem Andrzeja Dudy, odbywają się przed Pomnikiem Bohaterów Getta – monumencie wzniesionym na warszawskim Muranowie, gdzie w kwietniu i maju 1943 r. toczyły się walki powstańców z Niemcami.

"Powstanie ludzi, którzy zachowali godność"

– Ocaleli, ocaleni, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, bohaterowie tych strasznych czasów – zwrócił się do zebranych na warszawskim Muranowie prezydent Andrzej Duda. Jak zwrócił uwagę polityk, rozglądając się na około miejsca gdzie odbywają się uroczystości, widać, że w okresie II wojny światowej, niemieccy naziści niszczyli naród żydowski, ale też wszystkie jego pamiątki, w tym okoliczne zabudowania.

– Młodzi ludzie zdecydowali się na nierówną walkę. 19 kwietnia 1943 wybuchło powstanie, pierwsze wielkiej powstanie miejskie w okresie II wojny światowej – mówił dalej polski prezydent. – Czy to powstanie miało cele militarne? Czy chcieli zwyciężyć? Nie. To było powstanie ludzi, którzy zachowali godność i którzy, zdecydowali, tą godność zachowają do końca – mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że ci którzy walczyli w powstaniu w 1943 roku, ginęli za wolność, za godność, ale także za Polskę, gdyż wielu z nich było Polakami. – Dzisiaj pochylamy głowy przed bohaterami tego powstania, przed ich męstwem, determinacją i odwagą – podkreślił prezydent.

Jedna prawda historyczna

W swoim wystąpieniu, Andrzej Duda mówił też o prawdzie historycznej na temat okresu II wojny światowej oraz tego jak Polacy i Żydzi widzą te wydarzenia. – Jestem przekonany, że tak jak Polakom, tak samo Żydom obywatelom polskim, olbrzymie zależy, aby prawda historyczna była jedna. Prawda o ich bohaterstwie, niezłomności, odwadze, ale także o postawie, wszystkich, którzy wówczas wokół byli – stwierdził prezydent.

Jestem przekonany, że gdy ktoś mówi o odpowiedzialności polskiego państwa czy współodpowiedzialności państwa polskiego za Holokaust, to rani to nie tylko Polaków, ale także Żydów, polskich obywateli, także pamięć tych, którzy polegli pod polską i żydowską flagą. Rani nie tylko dlatego, że jest oszczerstwem i zniewagą, ale rani także dlatego, że rozmywa odpowiedzialność ich morderców, niemieckich nazistów – tłumaczył Duda. – Dziś to dzięki bohaterstwu powstańców getta warszawskiego, dzięki ich odwadze, Izrael ma wspaniałą i silną armię. To oni są bohaterami i wzorami dla izraelskich żołnierzy. Ale oni są bohaterami obydwu naszych krajów, Izraela i Polski, jako polscy obywatele. I także tu, w Polsce nigdy nie zapomnimy ich męstwa, bohaterstwa, poświęcenia i odwag – dodał prezydent.