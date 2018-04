"Wszyscy, którzy chcą Polski praworządnej...". Platforma zaprasza na Marsz Wolności

– Zarząd podjął dwie decyzję. Pierwszą dotyczącą Marszu Wolności 12 maja o godzinie 12:00, podobnie jak przed rokiem i dwoma. Wszyscy, którzy chcą Polski praworządnej, którzy chcą niezależnego sądownictwa, przestrzegania konstytucji i podmiotowej obecności Polski w Unii Europejskiej, są zaproszeni do Warszawy – poinformował rzecznik PO.

–To chwilę po święcie Europy i to tradycyjne nawiązanie do marszu wolności sprzed roku i do marszu europejskiego sprzed dwóch lat. Te dwa marsze, organizowane przez Platformę Obywatelską, zgromadziły ponad 100 tysięcy ludzi. Uważam, że teraz też nas będzie bardzo wielu i musimy pokazać, że cały czas będziemy się upominać o praworządność w Polsce – dodał Jan Grabiec.