Nowoczesna pomyliła rocznicę i powstania. Internauci żartują: Ryszard zasługuje na lepsze miejsce niż obsługa partyjnego TT

Jak powszechnie wiadomo, obchodzimy dziś 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W związku z tą rocznicą odbywają się dziś liczne uroczystości. Na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona wydarzeniu sprzed 75. laty. Informacja o tym, że wzięli w niej udział politycy Nowoczesnej pojawiła się na profilu partii na Twitterze.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tweecie pomylono nie tylko rocznicę ale także samo powstanie. Z informacji zamieszczonej na profilu Nowoczesnej można się dowiedzieć, że politycy tej partii brali dziś udział w uroczystościach związanych z 73. rocznicą Powstania Warszawskiego.

Internauci jak zwykle w takich sytuacjach okazali się bezlitośni. Choć pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, partia nie zdecydowała się go zdjąć.

"Ryszard zasługuje na lepsze miejsce niż obsługa partyjnego TT" – napisała jedna z użytkowniczek Twittera. "Komuś tutaj brak elementarnej wiedzy historycznej i podstawowej wiedzy z matematyki..." – czytamy w kolejnym wpisie. "jeżeli dla was Powstanie Warszawskie i powstanie w Getcie to to samo, można pogratulować wiedzy. Jak zawsze błysnęliście. Zastanawiam się tylko jakim trzeba być niedoukiem by pisać taki bzdury. Co nie zrobicie czy powiecie wywołuje pusty śmiech" – napisał inny internauta.