"Teoretycznie jesteśmy bez szans". Jaki szczerze o Warszawie

Radio RMF FM, powołując się na dwa różne źródła, poinformowało w czwartek, że Patryk Jaki będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy. Z kolei rzecznik partii rządzącej Beata Mazurek powiedziała, że w grze wciąż są dwie kandydatury, także Michał Dworczyk.

"Jeśli spojrzeć na liczby - to prawda teoretycznie jesteśmy bez szans. Jednak bez względu na to kto będzie kandydatem ZP (Zjednoczonej Prawicy – red.) - wierzę w to, że zbudujemy armie ludzi, która odbije Warszawę mafii reprywatyzacyjnej. Miałem marzenie o uczciwej i otwartej na wszystkich władzy w stolicy" – napisał Jaki na Twitterze.

W niedawnym wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Jarosław Kaczyński powiedział, że według sondaży większe szanse na wygraną w stolicy ma Dworczyk, dziś szef Kancelarii Premiera. Jak podkreślił prezes PiS, "wyrazistość pana Jakiego ma zdolność mobilizującą nie tylko jego zwolenników, lecz także przeciwników".