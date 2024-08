Poseł PiS do Szczurka: Powinien ci splunąć w pysk

Każdego 10. dnia miesiąca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oddaje hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, składając wieńce przed pomnikiem upamiętniającym śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także monumentem, poświęconym wszystkim zmarłym. Co miesiąc pod pomnikiem smoleńskim dochodzi do awantury. W sobotę 10 sierpnia na placu Piłsudskiego w Warszawie znów pojawiła się grupka osób, które próbowały zakłócić składanie kwiatów pod pomnikiem smoleńskim.

Gdy Jarosław Kaczyński próbował odjechać autem, drogę blokowało mu kilku wulgarnych działaczy lewicowych, znanych z demonstracji Komitetu Obrony Demokracji oraz Obywateli RP, którzy krzyczeli m.in., by polityk "przestał okłamywać ludzi" w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Podczas przepychanek prezes PiS nie wytrzymał i powiedział do Arkadiusza Szczurka z organizacji Obywatele RP: "ty putinowska szm**o". Szczurek wstawił nagranie z tego wydarzenia na portal X. Nagranie wywołało prawdziwą burzę. "Powinien Ci jeszcze splunąć w pysk, zdradziecki ubecki pomiocie! Putinowska szm**o" – napisała do Szczurka poseł PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Pójdą do sądu?

Aktywista nie pozostawił komentarza Wojciechowskiej van Heukelom bez komentarza. "Odszczekasz to w sądzie" – odpisał w równie wulgarnym stylu.

Poseł PiS broni swojego wpisu. "Pogarda wyrażona przeze mnie dla Szczurka jest językiem nienawiści, a 8 gwiazdek będące bluźnierstwem i aktem nienawiści już nie? Ja nie bluźnię publicznie, ani prywatnie. Wy tak. Ja demonstruje swą pogardę dla potomków ubekow i zwolenników Putina. Mam do tego prawo ! Wiele osób czuje to samo" – napisała do jednej z krytykujących ją internautek. W innym komentarzu stwierdziła: "Twierdzę, że język jest narzędziem komunikacji, a jej istotą jest przekaz. Prymitywny, wulgarny, agresywny typ spod 8 gwiazdek pokroju Szczurka tylko taki przekaz rozumie".

Czytaj też:

Rzecznik PiS: Doszło do aktów agresji ze strony zwolenników PO i policjiCzytaj też:

Kiedy PiS przedstawi kandydata na prezydenta? Padła data