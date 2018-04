Sprawa zabójstwa 23-latka w Opolu. Dwie osoby usłyszały zarzuty

23-letni Amadeusz K. to były piłkarzem ręcznym Gwardii Opole, zginął przy drzwiach swojego mieszkania w środę nad ranem, kiedy wychodził do pracy. Mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem, a jedna z tych ran okazała się śmiertelna. Do morderstwa doszło w kamienicy przy Armii Krajowej w Opolu.

Na razie policja nie udziela szczegółowych informacji, ale wiadomo, że dzisiaj na miejscu zabójstwa odbyła się wizja lokalna z udziałem podejrzewanych. W sprawie zatrzymano na razie trzech mężczyzn – dwóch z nich już usłyszało zarzuty, a trzeci wciąż jest przesłuchiwany.

Prokurator chce, aby wobec meżczyzn zastosować areszt tymczasowy. Dwóm oskarżonym już mężczyznom grozi nawet dożywocie.