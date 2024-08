Beata Szydło ma dość. Mocny apel do kolegów z PiS: Powiedzcie to publicznie

W ostatnim czasie media informują o przygotowaniach Prawa i Sprawiedliwości do jesiennego kongresu, podczas którego ma dojść do sporych zmian we władzach partii.

Beata Szydło reaguje na doniesienia mediów. Zwróciła się do kolegów z PiS: Odwagi, Panowie!

W większości doniesień pojawia się wersja, w której stanowisko wiceszefowej PiS traci Beata Szydło. Na te głosy postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana. Była premier w mocnych słowach zwróciła się do swoich partyjnych kolegów.

"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!" – zaapelowała Szydło.

twitter

Szykuje się rewolucja w PiS? Kongres i zmiany w kierownictwie partii?

O planach odwołania byłej wicepremier pisał m.in. "Super Express". "Prezes PiS Jarosław Kaczyński przymierza się do wielkich porządków w swojej partii. Stanowiska mogą stracić wiceprezesi Beata Szydło i Antoni Macierewicz. Wszystkie zmiany zostaną zaprezentowane na kongresie, który odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec września" – pisał tabloid.

W artykule wskazywano także na obawy, z jakim wiązałaby się tak radykalna decyzja wobec eurodeputowanej. "Beata Szydło może zostać zdegradowana, ale w przeciwieństwie do Macierewicza posiada w partii dość liczną grupę osób, które będą jej bronić". – Politycznie słabnie, ale ciągle może być dość silna, żeby odeprzeć ten atak – wskazywał w rozmowie z gazetą polityk PiS.

Jeśli jednak przeciwnikom Szydło udałoby się postawić na swoim, jej miejsce w zarządzie mogłaby – według doniesień "SE" – zająć była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

"Politycy największej partii opozycyjnej, z którymi rozmawiamy, zwracają uwagę na fakt, że wszystkie plany mogą zostać zweryfikowane po 29 sierpnia. To wtedy PKW zdecyduje o sprawozdaniu finansowym PiS, a w konsekwencji o dziesiątkach milionów w ramach dotacji i subwencji z budżetu państwa" – czytamy.

Czytaj też:

Kiedy PiS przedstawi kandydata na prezydenta? Padła dataCzytaj też:

Duże zmiany w PiS? Dwoje znanych polityków straci partyjne funkcjeCzytaj też:

"Bardzo ważny cel Tuska". Tak chce zapewnić sobie lojalność koalicjantów?