"Tak nowa władza tworzy układ mafijny". Suwerenna Polska pokazała nowy spot

"Rządy Tuska = zubożenie i gnębienie Polaków" – taki wpis pojawił się w poniedziałek na profilu Suwerennej Polski na portalu X.

Partia opublikowała najnowszy spot. – Szokujące. Tak nowa władza tworzy układ mafijny – mówi lektor na nagraniu.

"Jest gorzej i drożej"

– Bezprawnie przejęli prokuraturę. Włamują się do domów posłów opozycji, a nawet do Kancelarii Prezydenta. Kryją swoich aferzystów, a katolickiego księdza torturują. Wbrew prawu opanowali publiczne media. Wyrzucili niezależnych dziennikarzy. Karzą nawet za mówienie prawdy o piosence. Zatrzymali wszelkie strategiczne polskie inwestycje, za to rozwijają niemieckie interesy. Polacy mieli mieć w domach lepiej, a w sklepach taniej. Jest gorzej i drożej. Fala masowych zwolnień, bankructwa, inflacja, nielegalni migranci na ulicach, wzrost przestępczości – słyszymy w klipie.

– Tak wygląda Polska Donalda Tuska – dodano.

"Kłamliwe informacje"

W poniedziałek w mediach społecznościowych Suwerenna Polska opublikowała także oświadczenie w sprawie "rewelacji" Wirtualnej Polski. "W materiale prasowym red. Patryka Michalskiego pt. »Spot Ziobry może pogrążyć PiS. Resort zamówił opinię w kampanii i dostał ostrzeżenie«, opublikowanym na portalu WP 12 sierpnia br., znalazły się kłamliwe informacje na temat akcji informacyjnej związanej z reformą Kodeksu karnego, jak też o opinii prawnej na ten temat" – czytamy.

Wskazano, że kampania informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości z jesieni 2023 r., dotycząca zaostrzenia Kodeksu karnego, nie złamała prawa wyborczego. "Opublikowany spot spełniał wszystkie zalecenia wskazane w opinii prawnej zamówionej przez Ministerstwo jeszcze przed jego wyprodukowaniem" – zapewnia formacja.

"Spot nie nawoływał do głosowania na żadnego kandydata, nie wskazywał komitetu wyborczego, nie podawał informacji o liście wyborczej i miejscu na liście, haseł wyborczych ani logotypów partii lub komitetów wyborczych. Natomiast w treści spotu podano kluczowe zmiany i ich powody, odesłano też do szczegółowych danych" – zaznaczono.

