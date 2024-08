To byłaby duża zmiana dla portfeli Polaków. Domański: Przedstawię plan premierowi

Z wypowiedzi polityków koalicji rządzącej wynika, że podwyżki kwoty wolnej od podatku prędko się nie doczekamy. Premier Donald Tusk zapowiedział niedawno, że rząd wróci do projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku w przyszłym roku. Sam Andrzej Domański przekonywał, że "nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna od podatku wzrosła do 60 tys. zł w przyszłym roku ".

Co z kwotą wolną? Domański: W tej kadencji

Teraz minister finansów kolejny raz wrócił do tematu. – Najpierw przedstawię plan panu premierowi dotyczący kwoty wolnej, zgodnie z jego decyzją i chciałem wyraźnie powiedzieć, bo tutaj słyszałem zapowiedzi o cięciach. Z roku na rok wydatki będą większe, natomiast my musimy ograniczyć poziom deficytu i to jest bardzo jasno, czytelnie powiedziane. Kluczowe dla tego procesu będzie naturalnie utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego, tylko chciałem przypomnieć, że w tym roku nasza gospodarka rośnie w tempie 3 proc., w zeszłym nasza gospodarka w ostatnim roku rządów PiS-u Polski stanęła – stwierdził Andrzej Domański w „Graffiti” Polsat News.

– Na razie pracujemy nad budżetem na rok 2025. Ta decyzja odnośnie kwoty wolnej, ale również innych elementów wydatkowych będziemy podejmować w kolejnym kroku – mówił dalej minister finansów.

– To jest nasze zobowiązanie, które zostało przyjęte w trakcie kampanii wyborczej i chcemy, zgodnie z decyzją premiera, tę kwotę wolną zrealizować w tej kadencji. Tak jak powiedziałem, kluczowe będzie utrzymanie dynamiki wzrostu gospodarczego – stwierdził Andrzej Domański w „Graffiti” Polsat News.

Obecnie tzw. kwota wolna od PIT wynosi 30 tys. zł. Jest to roczny dochód, od którego nie płacimy podatku. Z kwoty wolnej korzystają podatnicy – przede wszystkim pracownicy oraz przedsiębiorcy – rozliczający się według skali.

