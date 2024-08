96 śmigłowców trafi do Polski. Kluczowa umowa z USA podpisana

Szef MON zapowiedział w niedzielę przełomowe umowy dla wojska. Jak podkreślił, szczególnie siły powietrzne "będą mogły mieć ogromną satysfakcję". – To będzie tydzień kontraktów dla polskiego przemysłu oraz zakupu najnowocześniejszego sprzętu. Dzień po dniu do 15 sierpnia będę podpisywał nowe umowy na zakup sprzętu, na modernizację polskiej armii – oświadczył minister. – Święto Wojska Polskiego poprzedzone będzie jednymi z największych i najważniejszych kontraktów w historii RP – dodał.

W poniedziałek Huta Stalowa Wola i Raytheon Polska podpisały umowę na produkcję 48 wyrzutni M903, wchodzących w skład systemów Patriot. Wartość kontraktu opiewa na 1,23 mld dolarów.

Apache dla Polski. "Kolejna epokowa zmiana"

Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał we wtorek umowę na dostawę 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache dla Wojska Polskiego. Do podpisania umowy z USA doszło na lotnisku Latkowo w Inowrocławiu. Przedmiotem dokumentu jest dostarczenie pakietu logistycznego i szkoleniowego oraz zapasu amunicji i części zamiennych.

"Śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Stanowi to także kolejną epokową zmianę w zakresie unowocześniania i rozwoju lotnictwa śmigłowcowego Sił Zbrojnych RP. Polska stanie się także drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie" – czytamy w komunikacie resortu obrony.

twitter

– Dzisiaj wykonujemy krok milowy, jeśli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego w najnowocześniejsze śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache – powiedział na konferencji wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dziękuję za współpracę stronie amerykańskiej, dziękuję też setkom osób ze strony polskiej i amerykańskiej, które były zaangażowane w przygotowanie tych umów – podkreślił.

– Śmigłowce Apache to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, to gwarancja odstraszania. Dla pilotów to niesamowite narzędzie rozpoznawczo-szturmowe – zaznaczył szef MON.

Błaszczak: Straciliśmy niemal rok

"Wreszcie! Straciliśmy niemal rok przez napięcia wewnątrzkoalicyjne. Ta niezwykle ważna umowa mogła być podpisana już dawno. Warto przypomnieć, że dzięki prowadzonym przeze mnie negocjacjom do czasu dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów. Także dzięki mojemu zaangażowaniu pierwsi polscy piloci zakończyli już szkolenie w USA" – skomentował były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Niestety, w przypadku koalicji 13 grudnia zawarcie kontraktu nie jest równoznaczne z jego realizacją. Dwie z podpisanych już umów – na armatohaubice Krab i wyrzutnie Chunmoo – nie mają finansowania zwrotnego. Zobowiązaniem ministra obrony jest teraz przypilnowanie, aby minister finansów zapewnił środki na Apache. To niezwykle ważne" – wskazał szef klubu parlamentarnego PiS.

Czytaj też:

Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komunikat