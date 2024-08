"Chodzi tylko o przejęcie władzy". Bodnar bierze się za Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

Zbliża się koniec utworzonej przez Zbigniewa Ziobrę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości – pisze we wtorek "Rzeczpospolita", informując że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje reformę, dzięki której m.in. Adam Bodnar przejmie nadzór nad uczelnią.

Zastrzeżenie wobec Akademii Wymiaru Sprawiedliwości? "Brak podległości"

Jednym z zastrzeżeń obecnego kierownictwa resortu wobec AWS jest fakt, iż nie podlega ona ani ministerstwu ani dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej. To zaś skutkuje tym, że rządzący nie mają możliwości odwołania jej rektora dr. Michała Sopińskiego, którego kadencja upływa w 2028 roku.

W myśl projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, który trafił właśnie do prac legislacyjnych rządu, Akademia ma zmienić nazwę na Wyższą Szkołę Służby Więziennej. Zmianie ma ulec również status uczelni z akademickiej na zawodową. Na tym nie koniec. "Ministerstwo ma odzyskać też realną kontrolę nad działalnością szkoły. Zgodnie z projektem uczelnia będzie nadzorowana przez ministra sprawiedliwości i dyrektora generalnego Służby Więziennej. Ten ostatni będzie też formalnie przełożonym funkcjonariuszy uczelni" – podaje "Rz".

Rektor AWS o projekcie MS: Wprost łamie konstytucyjną zasadę autonomię uczelni

Do planowanych zmian odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych obecny rektor Akademii. Według dr. Sopińskiego projekt ministerstwa wprost łamie konstytucyjną zasadę autonomię uczelni. "Niezgodnie z prawem ingeruje w proces nadawania uczelniom uprawnień akademickich. Ogranicza prawa studentów. Ignoruje prawo o szkolnictwie wyższym" – wskazał, podkreślając że "chodzi w nim tylko o przejęcie władzy".

Michał Sopiński przyznał, iż liczy w tej sprawie na protest środowiska akademickiego oraz głos Rzecznika Praw Obywatelskich.

W kolejnym wpisie zamieszczonym na platformie X rektor stwierdził, że Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości przeczy sam sobie. Chodzi o jego działalność w okresie kiedy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich. "Prawdziwy dr Jekyll i Mr Hyde" – ocenił.

Sopiński przywołał tu słowa Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich z 30 października 2020 roku skierowane do ówczesnego Ministra Edukacji i Nauki:

"(...) zgodnie z art. 70 ust. 5 Konstytucji RP 'zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie'. Z jednej strony autonomia pozycjonuje szkoły wyższe względem władz państwowych, nakładając na te ostatnie obowiązek poszanowania autonomii i nieingerowania w działalność szkół wyższych. Państwo winno też podejmować aktywne działania służące stworzeniu ram prawnych dla autonomicznej działalności uczelni. Z drugiej strony, autonomia umożliwia nieskrępowany rozwój badań naukowych i twórczości artystycznej oraz realizację prawa do nauki. W dalszej perspektywie, realizacja tych praw i wolności w ramach autonomii prowadzi do rozwoju państwa (M. Borysiak, M. Królikowski, K. Szczucki [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, wyd. 1, Legalis/el., 2016 r.). Mając na uwadze powyższe cele, jakim służy istnienie autonomii szkół wyższych, polskie prawo gwarantuje szkołom wyższym autonomię instytucjonalną, dydaktyczno-naukową oraz finansową".

"A teraz autonomia Uczelni bardzo Panu Ministrowi przeszkadza" – podsumował rektor AWS.

