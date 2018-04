Schetyna: Chcemy wesprzeć Komisję Europejską w walce o polską praworządność

– Chcemy wesprzeć Komisję Europejską w walce o polską praworządność – deklarował Schetyna, komentując spór na linii Polska-Bruksela. Jak tłumaczył polityk opozycji, jego zdaniem Komisja Europejska szuka bowiem porozumienia z Warszawą.

Dalej Schetyna mówił o zbliżających się wyborach samorządowych. – Opozycja musi dać Polakom nadzieję. Musimy zbudować taką listę na wybory samorządowe, która wygra wybory. Nie możemy pogrążyć się w kłótniach i atakach na siebie – komentował polityk.

– Te wybory samorządowe będą świadczyć o wszystkim. Przede wszystkim o dojrzałości opozycji – czy my jesteś w stanie znaleźć to co wspólne, a odsunąć to co nas łączy. Lekcja węgierska jest dojmująca. Tam te wnioski są bardzo proste. Wspólna lista opozycji, opozycja razem, jak najszerzej, od centroprawicy do lewicy – dodał Schetyna.