Debiut znanych prezenterów TVN24 w TVP Info. Duże zmiany

Telewizja Polska podzieliła się szczegółami nowej ramówki na pierwsze dni września. Zmiany nastąpią również w kanale informacyjnym telewizji publicznej. Na stronie internetowej stacji TVP Info pojawiły się informacje o nowym programie publicystycznym. Nie ma jeszcze oficjalnej nazwy formatu, wiadomo natomiast, że pojawił się w ramówce na początku września i będzie emitowany we wtorki o godz. 20.18. Część znanych programów zmieni z kolei godziny emisji.

Zmiany w ramówce TVP Info. Zadebiutują dawne gwiazdy TVN24

Jedną z największych nowości informacyjnego kanału TVP będzie nowy format satyryczny duetu znanego ze "Szkła kontaktowego". Dziennikarze Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski niedawno pożegnali się z widzami TVN24. Kasia współpracowała z formatem od pięciu lat, a Markowski od 16. 2 września zadebiutują na antenie publicznego nadawcy.

Nowe programy to nie wszystko, kilka dotychczasowych formatów TVP Info zmieni godziny emisji.

"Program Romana Czejarka i Agaty Bachanek "Kiedyś to było", który zadebiutował na antenie TVP Info na początku kwietnia, przechodzi z sobotniego popołudnia (do tej pory nadawany było 18:30) do pasma wieczornego. Od 7 września program będzie emitowany o godz. 21.20. Podobna zmiana dotyczy audycji "Młodzież kontra, czyli pod ostrzałem", która zniknęła z anteny wraz z końcem maja i wraca we wrześniu na antenę, choć w innym paśmie. Poprzednio widowisko publicystyczne z udziałem znanych polityków i członków partyjnych młodzieżówek nadawano w niedziele o 17.30. Od 8 września będzie emitowane o godz. 21.00" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Wieczorne pasmo z jedną dużą zmianą

Jeśli chodzi o wieczorne pasmo TVP Info, poza nowym programem we wtorek, pozostałe programy będą nadawane bez większych zmian.

W poniedziałek wciąż emitowany będzie program "Bez retuszu", który prowadzi Marek Czyż. W środy widzowie zobaczą kolejne odcinki autorskiego magazynu Justyny Dobrosz-Oracz "Bez Trybu". W czwartki TVP Info pokaże format "Niebezpieczne związki", prowadzony przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego. W piątek wieczorem widzowie tradycyjnie zobaczą "Forum" z Maciejem Zakrockim w roli gospodarza. Sobotnie wieczory w TVP Info to czas na talk show "100 pytań do...", który prowadzi Wioleta Wramba. W niedzielę o godz. 20.00 emitowane będą "Rozmowy (nie)wygodne" Mariusza Szczygła, które 8 września zostaną zastąpione "Rozmowami niesymetrycznymi" Doroty Wysockiej-Schnepf.

