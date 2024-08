ABW aresztowała osobę, która planowała akty dywersji w Polsce

Aresztowano kolejną osobę podejrzaną o organizowanie, planowanie oraz podejmowanie próby aktów dywersji na terytorium Polski. Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu, o czym poinformował w środę szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Zatrzymana osoba planująca akty dywersji na terenie RP

Podczas konferencji prasowej po naradzie z przedstawicielami służb, minister spraw wewnętrznych i administracji oznajmił, że przeprowadzono szczegółowy przegląd sytuacji bezpieczeństwa w województwie mazowieckim. Zaznaczył, że wszystkie problemy obecne w całej Polsce są w tym regionie szczególnie nasilone ze względu na jego wielkość i znaczenie.

– Oczekuję, że wszystkie służby skoncentrują się na nowych zagrożeniach, zwłaszcza na aktach dywersji realizowanych na zlecenie obcych służb. W ubiegłym tygodniu zatrzymano kolejną osobę powiązaną z taką działalnością na terenie Polski – poinformował Siemoniak.

Polskie służby cały czas działają

Działalność szpiegowska i dywersyjna na rzecz Rosji jest rozpracowywana przez polskie służby. Przykładowo pod koniec stycznia funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Ukraińca, który działał na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Do zatrzymania doszło we Wrocławiu. Funkcjonariusze ABW otrzymali informację o obywatelu Ukrainy, który działając w zorganizowanej grupie przestępczej, miał przygotowywać się do podpalenia obiektów, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

Po zatrzymaniu dokonano przeszukania zarówno samego mężczyzny, jak i jego bagażu. W wyniku tego działania znaleziono dowody potwierdzające zamiar dokonania aktów dywersji.

Z kolei na początku lutego tego roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Januszowi N., którego prokuratura podejrzewa o szpiegostwo.

W ostatnich tygodniach najgłośniejsza jest sprawa agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa, który podawał się w Polsce za hiszpańskiego dziennikarza używającego nazwiska Pablo Gonzalez i był w związku z polską dziennikarką, która ma postawione zarzuty pomocnictwa w szpiegostwie.

