O czym marzy Kazimierz Ujazdowski, co obiecują politycy PiS? O tym w „Do Rzeczy”

Rusza kampania przed jesiennymi wyborami samorządowymi, a wraz z nią polityczne licytacje i obietnice. O tym co proponuje kandydat na prezydenta Wrocławia i jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów - przeczytacie Państwo w "Do Rzeczy", który można kupić jeszcze tylko do niedzieli.

„Do Rzeczy” nr 16, w kioskach jeszcze tylko trzy dni! Czytaj także:

Fachowcy za grosze?

– Rywalizacja w populizmie ma to do siebie, że trudno ją zakończyć. Dotyczy to także rywalizacji na skromność, a raczej na dziadostwo, rozpoczętej deklaracją Jarosława Kaczyńskiego – przekonuje Łukasz Warzecha w artykule „Fachowcy za grosze?”. Czytaj także:

Ujazdowski marzy o Wrocławiu "Polityczne inicjatywy, które współzakładał, policzyć potrafią tylko najpilniejsi badacze prawicy. Dwa razy wchodził do obozu PiS i dwa razy z niego wychodził" – pisze o Kazimierzu Ujazdowski Piotr Semka.