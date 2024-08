Szef MON zapowiada zmiany obyczajowe w Wojsku Polskim. "Mogą się niektórzy uśmiechnąć"

– Chcielibyśmy ogłosić bardzo ważną rzecz, która już w najbliższych dniach, może jeszcze nie 15 (sierpnia – red.), ale zaraz po 15, w przeciągu dwóch tygodni wejdzie w życie – poinformował Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w środę.

Zarost i tatuaże. Rewolucja obyczajowa w Wojsku Polskim

Tłumaczył, że kwestia "wydawać by się mogła prozaiczna, ale wielu żołnierzy zgłaszało to nam od samego początku". – Chodzi o sprawę zarostu i tatuaży. Mogą się niektórzy uśmiechnąć, ale dla wielu stanowiło to problem – podkreślił.

Dodał, że "do dzisiaj w regulaminach jest tak, że żołnierz może mieć zarost do 5 milimetrów, ale po decyzji lekarza dermatologa". – Jest to kompletnie bez sensu. (...) Sam wiem, co to znaczy mieć i nosić brodę. (...) Jeśli ja mam brodę, to jak bym mógł tym, którzy służą w Wojsku Polskim, żeby przynajmniej nie mogli tutaj zdecydować? – argumentował.

Druga zmiana ma dotyczyć kwestii tatuaży u żołnierzy. Jak przypomniał szef MON, obecnie jest możliwość posiadania tatuaży, ale nie mogą być one na odkrytych częściach ciała. – Kiedy jest taka temperatura jak dzisiaj, 30 stopni na zewnątrz, żołnierze muszą chodzić w długich rękawach. Nie mogą ich podwinąć, nie mogą mieć koszulek z krótkim rękawem – mówił.

Podkreślił, że tatuaże nie mogą zawierać żadnych znaków obraźliwych, niezależnie od tego, czy będą odsłonięte, czy nie. Jeżeli nie ma tam jakichkolwiek treści urażających kogokolwiek, to będzie można i podwinąć rękawy, i założyć koszulkę z krótkim rękawem – stwierdził szef MON.

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego. Defilada w Warszawie

W czwartek, 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego na warszawskiej Wisłostradzie odbędzie się defilada, w której weźmie udział ponad 2,5 tys. żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. Zapowiedzianych jest 56 pocztów sztandarowych.

Ponadto będzie obecnych blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

Towarzyszyć im będzie przelot statków powietrznych i 220 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu WP.

