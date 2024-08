"Dziękuję". Prezydent zwrócił się do Tuska i Kosiniaka-Kamysza

– 104 lata temu odradzająca się Polska, mimo ogromnych obaw, zdołała się obronić przed bolszewicką inwazją. To było wielkie zwycięstwo! To nie była po prostu wygrana bitwa, to było wielkie zwycięstwo, tamta wygrana bezapelacyjnie wojna – powiedział w czwartek na chwilę przed rozpoczęciem defilady z okazji święta Wojska Polskiego Andrzej Duda.

Święto Wojska Polskiego. Prezydent: Tylko odradzająca się Rzeczpospolita zdołała pokonać Sowietów

Prezydent zwracał uwagę, że wojna polsko-sowiecka była jedyną, jaką sowiecka Rosja przegrała przez 74 lata, będąc formalnie stroną wojny. – Tylko odradzająca się Rzeczpospolita Polska zdołała pokonać Sowietów i Armię Czerwoną – zaznaczył.

Zwycięstwo to - tłumaczył Duda – było możliwe dzięki oddaniu polskiego żołnierza, mądrości dowódców, a także dzięki niezwykłej odpowiedzialności i zjednoczeniu całej sceny politycznej. – Wszyscy byli razem i w jednym celu – od najwyższej klasy przez mieszczaństwo i inteligencję aż do polskich chłopów – wskazywał.

W dalszej części swojego przemówienia prezydent podkreślał, że wyciągając dziś wnioski z przeszłości, a także z tego, co dzieje się w otoczeniu naszego państwa, z wojny, którą wywołała Rosja, napadając na suwerenne państwo, zabijając ludzi, zagarniając ziemię, musimy się tak uzbroić i zbudować taki potencjał, aby nigdy nikt nie odważył się na nas napaść.

Prezydent dziękuje Kosiniakowi-Kamyszowi i Tuskowi. "Słowa jedności w sprawie bezpieczeństwa"

Andrzej Duda zwrócił się tu do rządzących. – Dziękuję panu wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej, a także panu premierowi, szefowi rządu za te słowa o jedności w sprawie bezpieczeństwa i o absolutnie wspólnej, jednolitej polityce, które przed chwilą padły. Dziękuję za kontynuację tej polityki rozpoczętej przez rządy Zjednoczonej Prawicy i przeze mnie osobiście – oświadczył, przyznając iż cieszy się, że polityka ta jest realizowana. Podziękował też, za podpisane w ostatnich dniach umowy na śmigłowce szturmowe Apache i transportery opancerzone.

– Dziękuję za kontynuację zakupów, które zostały wcześniej rozpoczęte – powiedział. Zdaniem głowy państwa, organizowana dziś defilada jest takim wydarzeniem, które ma pokazać społeczeństwu efekty tych zakupów. Jak podkreślił, "to nasza duma i rosnąca gwarancja naszego bezpieczeństwa".

Święto Wojska Polskiego

W czwartek w całej Polsce odbywają się uroczystości związane z przypadającym dziś świętem Wojska Polskiego. W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta zmiana wart, w której wzięli udział m.in. prezydenta Andrzej Duda i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Centralnym punktem uroczystości była defilada wojskowa na stołecznej Wisłostradzie. Przed jej rozpoczęciem przemówienia, oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, wygłosili wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk.

