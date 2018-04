Gowin: Liczę na to, że w maju będziemy mieć spór z KE za sobą

Gowin zaznaczył, że rząd będzie kontynuować dialog z Komisją Europejską. – Trochę nas martwi to, że wysuwane są kolejne roszczenia w momencie, w którym wydawało się, że jesteśmy już o krok od porozumienia. Będziemy – po pierwsze – analizować stanowisko komisji – mówił.

– Mamy świadomość, że duże miasta to nie jest ten obszar, w którym moglibyśmy liczyć na odniesienie znaczących sukcesów. Każde zwycięstwo w dużym mieście kandydata Zjednoczonej Prawicy będzie niespodzianką i wielkim osiągnięciem. Ważniejsze dla nas jest to, jakie będą wyniki wyborów do sejmików – dodał Gowin.

Wicepremier wyraził też nadzieję, że po wyborach samorządowych Zjednoczona Prawica będzie rządziła w 5-6 województwach.

