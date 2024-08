Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Policja zatrzymała obywatela Chin

W Obornikach Wielkopolskich pod Poznaniem zatrzymano w czwartek wieczorem sprawcę brutalnego ataku w Wólce Kosowskiej (gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie). Akcję przeprowadzili policjanci z Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymany to 37-letni obywatel Chin, który jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Według informacji, które przekazała stacja Polsat News, śledczy zabezpieczyli broń, której użył napastnik. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Policja zatrzymała obywatela Chin

Informacje medialne potwierdziła w piątek wieczorem stołeczna policja. "Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Do przestępstwa doszło w miniony poniedziałek w Wólce Kosowskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Czynności w toku" – podano w komunikacie, który pojawił się na platformie X.

Strzelanina w Wólce Kosowskiej

Do strzelaniny w jednym z barów na terenie centrum handlowego w miejscowości Wólka Kosowska pod Warszawą doszło w miniony poniedziałek, 12 sierpnia.

Z relacji medialnych wynika, że przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie). W trakcie jazdy stan poszkodowanego pogorszył się, dlatego wezwano pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji 42-letni obywatel Litwy zmarł.

Radio RMF FM twierdziło, że sprawa ma wątek kryminalny, a strzelanina wynikała z "porachunków między Azjatami".

Na miejscu zdarzenia mieli działać policyjni antyterroryści wyposażeni w broń długą. Jak przekazało Polsat News, policja zatrzymała dotychczas sześć osób, które przewieziono do komisariatu w Piasecznie.

