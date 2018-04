Ziobro zapowiada rozszerzenie prawa do obrony koniecznej

Szef resortu sprawiedliwości zapewnił, że proponowane zmiany w prawie karnym zaostrzą odpowiedzialność za najbardziej brutalne przestępstwa, a jednocześnie rozszerzą granice obrony koniecznej. – Jest to wyraz naszej konsekwencji. Chcemy, aby praktyka szła w parze z obowiązującym prawem – mówił. Ziobro podkreślił, że liczy, iż parlament przyjmie przygotowane przez ministerstwo zmiany.

Ziobro podkreślił, że osoba napadnięta powinna mieć prawo do obrony, powinna znajdować się pod ochroną państwa, a nie być zmuszona do tłumaczenia się. – Musimy dać informację Polakom, że jeżeli się będą bronić skutecznie, używając metod, które są nawet dalej idące niż te, którymi posłużyli się napastnicy, to będą chronieni przez państwo – mówił.

Minister podkreślił, że nie zgadza się z twierdzeniem, iż osoba zaatakowana powinna natychmiast uciekać i jedynie dzwonić na policję. Jego zdaniem istotą obrony koniecznej jest samoistność. – Nie jest związana z koniecznością szukania sposobu, by był jak najmniej szkodliwy dla sprawców – mówił.

Proponowana przez Ziobrę nowelizacja zakłada, że karze nie podlegałyby osoby, które przekroczyłyby obronę konieczną podczas ataku, w którym napastnik wdarłby się do mieszkania lub lokalu. Jedynym wyjątkiem byłoby, gdyby owe przekroczenie była "rażące".

Ziobro w swoim wystąpieniu przywołał sprawę pana Mieczysława, właściciela kantoru, któremu skradziono 100 tys. zł. Mężczyzna oddał w stronę bandytów 4 strzały. – Miał święte prawo wynikające z podstawowych wartości jakie kształtują społeczeństwo do skutecznej akcji obronnej. Nie może się obawiać że sprawa skończy się postawieniem zarzutów – przekonywał.

