Cielecka pozuje przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. "Bawi Cię śmierć tylu ludzi Ty denny pustaku?"

Cielecka zamieściła na Instagramie zdjęcie, przedstawiające ją na tle pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na stołecznym Placu Piłsudskiego. Aktorka pozuje na nim na zdziwioną, a do zdjęcia złącza dopisek: "ktoś wie co to za schody???".

Pod zdjęciem pojawiło się dużo krytycznych komentarzy, wskazujących że aktorka żartuje w ten sposób z katastrofy smoleńskiej. Internauci nie przebierali w słowach. "Bawi Cię śmierć tylu ludzi Ty denny pustaku?" – napisał jeden z użytkowników portalu. "W raz z wiekiem droga Pani ubywa Pani rozumu. Można nie akceptować lokalizacji czy wyglądu pomnika, ale drwienie z niego to jest totalny brak kultury. Dno - to zdaje się poziom do którego Pani aspiruje" – czytamy w kolejnym komentarzu. "To pomnik upamiętniający śmierć 96 osób. Takie śmieszne?" – zapytał inny internauta.