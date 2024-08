Skoda Kamiq Selection 1.0

Co prawda, nie jest to najbardziej seksownie wyglądający crossover na rynku, ale odświeżony wygląd powinien się spodobać, bo auto już na pierwszy rzut oka wygląda zdecydowanie lepiej z przodu (grill nieco urósł, zderzaki nieco zmieniono, a nowoczesności Kamiqowi dodają smuklejsze LED-owe światła do jazdy dziennej, które wyraźniej kontrastują teraz z powiększonymi nieco głównymi reflektorami), z boku (nowe wzory felg) oraz z tyłu (nowe kierunkowskazy oraz zmieniony wygląd dyfuzora nadają Kamiqowi nieco więcej charakteru i dynamizmu). Zmian jest więcej, ale są one ewolucyjne, a nie rewolucyjne.