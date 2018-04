"Jedna inwestycja, której Warszawa potrzebuje". Nowy pomysł Trzaskowskiego

Trzaskowski stwierdził, że do tej pory skupiał się na jakości życia mieszkańców, ale jest jedna inwestycja szczególnie ważna dla miasta. Tą inwestycją jest nowa hala widowiskowa. Kandydat PO na prezydenta Warszawy podkreślił, że stolica jest właściwie jedynym miastem w naszym kraju, w którym nie ma porządnej sali widowiskowej, co powoduje, że warszawiaków omija bardzo wiele wydarzeń kulturalnych.

Zdaniem Trzaskowskiego nowa hala mogłaby stanąć w okolicach Stadionu Warszawskiego.

– Trzeba stworzyć spółkę celową. Na razie to, co głównie się dzieje w Warszawie, to spory. Może w tej sprawie można by było osiągnąć porozumienie, żeby taką halę budować – mówił.