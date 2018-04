Szydło zwróciła się do opiekunów osób niepełnosprawnych. "Warto zakończyć ten protest"

– Jeżeli mogłabym poprosić rodziców, którzy są w tej chwili w Sejmie, żeby jednak uwierzyli panu premierowi i pani minister Rafalskiej (…) Więc proszę o to zaufanie i proszę też o to, żeby rodzice z dziećmi wrócili do domu, bo ta ustawa będzie – mówiła na antenie RMF FM wicepremier Beata Szydło.