Semka o ustawie degradacyjnej: Argumentacja, której prezydent użył przy wecie jest absurdem

Piotr Semka powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że "argumentacja, której prezydent użył przy wecie jest absurdem". – W wypadku członków WRON mieliśmy do czynienia z jasną wiedzą co te gremium zrobiło. Hermaszewski wiedział co robi wchodząc do rady, był w niej i czerpał korzyści do końca PRL – mówił.

– W wypadku WRON sprawa jest oczywista, przyłożyli rękę do miażdżenia Polski – powiedział Semka. Dodał też, że "degradacja byłaby jasną deklaracją, że ludzie, którzy zachowali się w ten sposób powinni zostać pozbawieni stopni wojskowych".

– Słowa Jarosława Kaczyńskiego, że "sprawę uważamy za zamkniętą" była kapitulacją – powiedział publicysta "Do Rzeczy". Dodał jednak, że "i tak większa wina jest prezydenta".