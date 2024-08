Rząd pracuje nad dużymi zmianami w prawie. Chodzi o energetykę jądrową

"Obowiązujące przepisy nie pozwalają na budowę części zamierzenia budowlanego, jeżeli nie składa się ono z więcej niż jednego obiektu, a zarazem wybrany obiekt lub zespół obiektów nie może samodzielnie funkcjonować. Wspomniana zasada nie odpowiada specyfice procesu budowlanego obiektu energetyki jądrowej, w tym elektrowni jądrowych – na co wskazuje doświadczenie międzynarodowe – i staje na przeszkodzie sprawnej realizacji inwestycji tego rodzaju" – czytamy przy wskazaniu na potrzebę planowanych rozwiązań.

Jak przekazano, dla poprawy efektywności procesu inwestycyjno-budowlanego dotyczącego obiektów energetyki jądrowej – którego złożoność jest niezwykle wysoka – "należy zwiększyć możliwość etapowania inwestycji w obiekty jądrowe. Wprowadzenie rozwiązań prawnych w tym zakresie przyniesie korzyść dla sprawności procesu powstawania obiektów energetyki jądrowej".

Co proponuje rząd?

W projekcie zaproponowano:

– umożliwienie wydania pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej także na taką część zamierzenia budowlanego, która nie może samodzielnie funkcjonować;

– umożliwienie uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej na część zamierzenia budowlanego, która nie może samodzielnie funkcjonować, będzie wydawane przez wojewodę na zasadach i w trybie określonym w Prawie budowlanym.

Zmiany w prawie

W przypadku wstępnych robót budowlanych w projekcie przewidziano, iż:

– w zakresie, w jakim prace objęte wnioskiem inwestora nie będą istotne z perspektywy organu dozoru jądrowego (sklasyfikowane jako niewymagające zezwolenia prezesa PAA) na wniosek inwestora prowadzone będzie jedno postępowanie w sprawie wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych;

– w przypadku robót istotnych z perspektywy organu dozoru jądrowego (sklasyfikowanych jako wymagające zezwolenia prezesa PAA), wydanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych będzie musiało być poprzedzone decyzją o zezwoleniu w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych, wydawaną przez prezesa PAA;

– część prac, które mogą być kwalifikowane jako wstępne roboty budowlane, zostanie wprost wskazana w ustawie oraz przyporządkowana do odpowiedniej kategorii. Ponadto inwestorowi dana zostanie możliwość wystąpienia do prezesa PAA z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie tego, czy określone, niewymienione wprost w ustawie, prace są wstępnymi robotami budowlanymi, a jeśli tak, to do której kategorii należy je zaliczyć;

– w przypadku uznania prac za Kwalifikowane wstępne roboty budowlane – niezależnie od tego, czy taka kwalifikacja zostanie dokonana w ustawie czy w opinii prezesa PAA – uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych będzie możliwe dopiero po otrzymaniu zezwolenia prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych.

W projekcie uregulowano tryb występowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę w zakresie wstępnych robót budowlanych, opinii prezesa PAA w zakresie tego, czy dana, niewymieniona wprost w ustawie, praca wchodzi w zakres wstępnych robót budowlanych, a jeśli tak, to do której kategorii należy ją zaliczyć, oraz zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na wykonanie wstępnych robót budowlanych, podkreślono.

