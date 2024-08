Warszawa: Ulewa uszkodziła jedną z galerii handlowych

W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polską przeszły gwałtowne burze. Szczególnie dużo deszczu spadło nad Warszawą, gdzie utworzył się front dwóch różnych mas powietrza. Zalane zostały m.in. lotnisko Chopina czy trasa S8.

Jak przekazała stołeczna straż pożarna, dach galerii handlowej Sadyba Best Mall uległ uszkodzeniu. Woda dostała się do środka budynku. W związku z tym służby zamknęły galerię. Wcześniej informowano, że doszło do zawalenia się dachu.

"Z powodu intensywnych opadów deszczu, centrum handlowe Sadyba Best Mall pozostaje nieczynne do odwołania. Przepraszamy za niedogodności" – czytamy na profilu galerii w mediach społecznościowych.

Ulewa nad Polską

Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna od północy we wtorek 20 sierpnia do godziny 6:00 w całym kraju odnotowano 394 zgłoszenia. W samym województwie mazowieckim było ich aż 385. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Warszawie około godziny 7.00, a także na terenie powiatu pruszkowskiego – 200, grodziskiego – 130 oraz mińskiego – 90.

W sumie od poniedziałku 19 sierpnia do 6:00 we wtorek 20 sierpnia odnotowano 2941 zgłoszeń. Działania strażaków polegają na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowaniu wody z budynków i ulic.

Skutkami ulew najmocniej została dotknięta stolica. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał na platformie X, aby omijać zalane miejsca i wybrać dziś transport publiczny. "Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu metra. A naziemny transport publiczny koordynujemy z Policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania" – podkreślił.

W związku z nocnymi ulewami Komendant Stołeczny Policji ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Działania policjantów polegają na wsparciu strażaków, a także udzielaniu pomocy osobom potrzebującym. Funkcjonariusze kierują ruchem i prowadzą na objazdy.

