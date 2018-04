"Nie jest Pan (...) człowiekiem honoru". Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych piszą do prezydenta

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, u których niepełnosprawność pojawiła się po 18. roku życia, w liście do prezydenta przypominają m. in. pismo, które Andrzej Duda wysłał na pięć dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich do opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Ówczesny kandydat na prezydenta obiecywał w nim natychmiastowe przywrócenie równego traktowania opiekunów niepełnosprawnych dorosłych i dzieci.