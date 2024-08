Izabela Parzyszek odnaleziona. "Była wygłodzona i wycieńczona"

O odnalezieniu kobiety jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza", powołując się na dwa niezależne źródła. "Izabela Parzyszek, poszukiwana od 9 sierpnia, została odnaleziona cała i zdrowa" – czytamy.

Izabela Parzyszek odnaleziona. Prokuratura potwierdza

Okazuje się, że w tym dniu, w którym zorganizowano kolejne poszukiwania przy trasie A4, kobieta była w Bolesławcu. "Miała przebywać u znajomych, którzy poinformowali służby" – podaje "GW".

Informację tę potwierdziła rzecznik prokuratury w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska, która przekazała szczegóły sprawy. Poinformowała, że informację o odnalezieniu kobiety policja w Bolesławcu otrzymała około godziny 13.

W rozmowie z Polsat News prokurator wyjaśniła, że wygłodzona i wycieńczona Izabela Parzyszek zapukała dziś do drzwi znajomych. Zapewniając, że życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo, podkreśliła, że w pierwszej kolejności zajęły się nią służby medyczne.

– Konieczne jest przesłuchanie. Wówczas będziemy mogli udzielić informacji, jak to się stało, że przez tak długi czas nie dawała znaku życia – dodała. Z przekazanych przez prokurator informacji wynika, że przesłuchani zostaną również znajomi, do których zgłosiła się zaginiona.

Tajemnicze zniknięcie 35-latki

Izabela Parzyszek zaginęła 9 sierpnia, gdy była w drodze do Wrocławia odebrać ze szpitala swojego ojca. Około godz. 19:40 zadzwoniła do niego, informując, że jej auto uległo awarii na autostradzie A4 w okolicach wsi Kwiatów. Ojciec poradził jej, żeby wezwała pomoc. Po godzinie, kiedy znów rozmawiali telefonicznie, kobieta przyznała, że jeszcze nie wezwała pomocy. To była ich ostatnia rozmowa. Od tego czasu kobiety nikt nie wiedział. Auto znaleźli na poboczu drogi znajomi ojca kobiety. W środku znajdował się jej telefon komórkowy. Nie było zaś jej plecaka z dokumentami.

W minioną sobotę doszło do blokady autostrady A4 w obrębie Bolesławca. Tam czynności z udziałem psów tropiących przeprowadzili funkcjonariusze policji, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem i identyfikacją zaginionych osób. W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu wszczęła postępowanie ws. zaginięcia kobiety. Brano pod uwagę porwanie.

