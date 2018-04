Godek odpowiada Lichockiej. "Po co głosować na kogoś, kto gardzi własnymi wyborcami?"

Do projektu "Zatrzymaj aborcję" Lichocka odniosła się podczas spotkania z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Bochni. Podkreśliła, że nie jest to propozycja partii rządzącej, a jest ona firmowana "przez Kaję Godek i środowiska, które z PiS mają niewiele wspólnego". "Projekt na miarę ludzką nieludzki" – tak opisała założenie "Zatrzymaj aborcję". Posłanka PiS oceniła projekt jako "bardzo radykalny".

Co na to Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, która jest pełnomocnikiem projektu "Zatrzymaj aborcję"? ".@JoannaLichocka mówi, że #ZatrzymajAborcję nie jest projektem PiSu. To prawda – jest projektem obywateli. Ale jeśli PiS nie chce #ZA, to nie chce też tych obywateli i niech nie zabiega przed wyborami o ich głosy" – napisała Godek na Twitterze.