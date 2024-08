"Nie chce kontaktu z rodziną". Zaskakujące informacje o odnalezionej Izabeli P.

Nowe informacje w sprawie kobiety przekazała w rozmowie z Onetem rzecznik prokuratury w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.

– Pani Izabela złożyła oświadczenie, że nie chce, by media informowały o miejscu jej przebywania. Nie chce kontaktu z rodziną – poinformowała prokurator.

Co ciekawe, kiedy media obiegła informacja o odnalezieniu 35-latki, jej mąż nie chciał rozmawiać z mediami. – Nie mogę teraz rozmawiać. Do widzenia – powiedział Onetowi mężczyzna i rozłączył się.

Izabela P. odnaleziona "cała i zdrowa"

Przypomnijmy, że o zakończeniu akcji poszukiwawczej poinformowała ok. godz. 14 "Gazeta Wyborcza". Szybko doniesienia te zostały potwierdzone przez prokuraturę. Z informacji przekazanej przez prok. Węglarowicz-Makowską wynika, że właśnie dziś wygłodzona i wycieńczona Izabela P. zapukała do drzwi swoich znajomych mieszkających w Bolesławcu. Zapewniając, że życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo, podkreśliła, że w pierwszej kolejności zajęły się nią służby medyczne.

– Konieczne jest przesłuchanie. Wówczas będziemy mogli udzielić informacji, jak to się stało, że przez tak długi czas nie dawała znaku życia – dodała. Przesłuchanie 35-latki,w charakterze świadka zostało zaplanowane na środę.

W sprawie zostaną również przesłuchani znajomi, do których zgłosiła się zaginiona.

Tajemnicze zaginięcie 35-latki

Izabela P. zaginęła 9 sierpnia, gdy była w drodze do Wrocławia odebrać ze szpitala swojego ojca. Około godz. 19:40 zadzwoniła do niego, informując, że jej auto uległo awarii na autostradzie A4 w okolicach wsi Kwiatów. Ojciec poradził jej, żeby wezwała pomoc. Po godzinie, kiedy znów rozmawiali telefonicznie, kobieta przyznała, że jeszcze nie wezwała pomocy. To była ich ostatnia rozmowa. Od tego czasu kobiety nikt nie wiedział. Auto znaleźli na poboczu drogi znajomi ojca kobiety. W środku znajdował się jej telefon komórkowy. Nie było zaś jej plecaka z dokumentami.

W minioną sobotę doszło do blokady autostrady A4 w obrębie Bolesławca. Tam czynności z udziałem psów tropiących przeprowadzili funkcjonariusze policji, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem i identyfikacją zaginionych osób. W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu wszczęła postępowanie ws. zaginięcia kobiety. Brano pod uwagę porwanie.

