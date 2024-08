Siłowe przejęcie prokuratury. Jest decyzja ws. Bodnara

O decyzji prokuratury ws. zakończenia śledztwa informuje portal wPolityce.pl. Dotyczyło ono samego Adama Bodnara, a także Jacka Bilewicza i innych osób, które uczestniczyły w bezprawnej próbie odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i próbie zastąpienia go przez Bilewicza.

Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego złożyli jego zastępcy. Wśród nich był prokurator Michał Ostrowski, który decyzję o umorzeniu śledztwa skomentował we wtorek na antenie telewizji wPolsce.

Prokuratura umarza śledztwo ws. działań Bodnara. Barski nie odpuszcza

– Sprawa została zabrana doświadczonemu prokuratorowi z Prokuratury Regionalnej w Warszawie i przekazana do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej, gdzie mało doświadczony prokurator wydał decyzję o umorzeniu tego śledztwa. Zostaliśmy o tym powiadomieni – powiedział prok. Ostrowski.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że Dariusz Barski, zaskarżył tę decyzję. – Nam to uniemożliwiono, nie uznano nas za strony postępowania. Teraz ruch należy do sądu – dodał.

Zastępca Prokuratora Generalnego nie ma wątpliwości, że odebranie tej sprawy doświadczonemu prokuratorowi nie przyczyniło się do wyjaśnienia czegokolwiek w tej sprawie. – Nie wiem, jakimi motywami kierował się prokurator – przyznał.

Zamach Bodnara na Prokuraturę Krajową

"W dniu 12 stycznia 2024 r. Prokurator Generalny Pan prof. Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Panem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" – taką informację przekazało w opublikowanym w styczniu komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort przekonywał, że "od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 r. Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego".

Pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został wówczas Jacek Bilewicz. Działania Bodnara ostro skrytykowali wówczas jego zastępcy jako Prokuratora Generalnego, określając je jako bezprawne.

