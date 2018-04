Co kryje się w głowie świebodzińskiej figury Chrystusa? FAKT24: Anteny do komercyjnego nadawania sygnału

"Poproszone o uszczegółowienie oferty probostwo, zachowuje się dość dziwnie. Raz odmawia sprzedaży usługi w koronie, innym razem zaprzecza, że są w niej jakiekolwiek anteny" – podaje FAKT24.

Informując o antenach, portal powołuje się na specjalistę, który zobaczył zdjęcia głowy pomnika. Widać na nich wyraźnie, że na szczycie monumentu, w koronie, znajdują się anteny. – To anteny do przesyły sygnału internetowego. Samo miejsce jest w tej okolicy najlepszym punktem ze względu na wysokość co daje ogromny zasięg – mówi cytowany przez FAKT24 specjalista. Anteny mają należeć do firmy zajmującej się dostarczaniem Internetu.

FAKT24 wskazuje, że dotarł do firmy, do której należą urządzenia: – To była propozycja proboszcza, chciał mieć internet do zabezpieczenia monitoringu na terenie parafii. Sygnał z głowy Jezusa jest jednak przesyłany dalej, do różnych innych klientów.

Jednocześnie firma zapewnia, że wszystko jest zgodne z prawem.

Co na to parafia Miłosierdzia Bożego, która sprawuje pieczę nad pomnikiem? FAKT24 opisuje próbę uzyskania informacji ws. anten: "Zadzwoniliśmy na parafię w sprawie wynajmu miejsca na głowie Jezusa. – W tej sprawie trzeba rozmawiać tylko z proboszczem – usłyszeliśmy w słuchawce. Po około pół godzinie nasz rozmówca oddzwonił. – Proboszcz nie jest zainteresowany wynajmem – powiedział. - Ale jak to, przecież na głowie Jezusa są zamontowane anteny? – odpowiedzieliśmy. – Nic o tym nie wiem – stwierdził rozmówca i skończył rozmowę".