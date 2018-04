Akcja ABW w Dzierżoniowie. Zatrzymani organizatorzy neofaszystowskiego koncertu

Dwie osoby zostały zatrzymane w czasie sobotniej akcji ABW i policji w dolnośląskim Dzierżoniowie. To główni organizatorzy koncertu "Noc tożsamości" grup neofaszystowskich, do którego miało dojść w miasteczku. Koncert nie odbył się. Jutro dwójka zatrzymanych zostanie doprowadzona do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszy zarzuty – związane z propagowaniem neofaszyzmu – podaje RMF24.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", jeden z zatrzymanych to Krzysztof S. (pseud. "Słowik"), jeden z liderów polskich neonazistów.

Służby skonfiskowały transparenty i banery promujące neofaszyzm. Czynności zostały przeprowadzone na polecenie Prokuratury Okręgowej w Wałbrzychu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że akcja ABW została zainspirowana zorganizowanym w ubiegłym roku koncertem w Grodziszczu koło Świdnicy.