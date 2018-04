Minister Rafalska w Sejmie, protest rodziców dzieci niepełnosprawnych trwa

Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych trwa od ubiegłej środy. Protestujący domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Jednym z postulatów jest również zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W ubiegłym tygodniu z protestującymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister Rafalska. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w Sejmie u protestujących rodziców pojawiła się ponownie wczoraj późnym wieczorem. Spotkanie trwało około 15 minut i było pełne emocji. Jak relacjonują rodzice, Rafalska była zaskoczona obecnością kamer, próbowała dojść z rodziacami do porozumienia, ale ci tłumaczyli, że oczekują konkretnych propozycji i w Sejmie zostają. "Rozmawiamy, to szukanie kompromisu" – komentowała Rafalska.

"Przed chwilą była u nas Minister Rafalska powiedzieć że nie spełnią naszych dwóch postulatów. Spotkanie było w obecności kamer" – opisywała natomiast spotkanie na Facebooku Iwona Hartwich.